Metallurgicalration of China Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Metallurgical Of China hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,58 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -7,4 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -0,83 Prozent, wobei Metallurgical Of China um 7,75 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Metallurgical Of China-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 81 erreicht, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Selbst auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 78,18 über dem empfohlenen Niveau, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Metallurgical Of China.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Metallurgical Of China bei 3,75 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,97 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -20,8 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch in Bezug auf den GD50 für die vergangenen 50 Tage ist die Aktie mit einem Abstand von -8,05 Prozent als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Metallurgical Of China in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings deutet eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.