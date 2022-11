Metalltarifverhandlungen in Baden-Württemberg vertagt

BÖBLINGEN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die etwa eine Million Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten sind am Dienstagabend ohne Einigung zu Ende gegangen. Sie werden am 17. November in Ludwigsburg in fünfter Runde fortgesetzt, wie aus Verhandlungskreisen in Böblingen verlautete.

Mit dem Ende der Friedenspflicht Ende Oktober kam es zu Warnstreiks, an denen sich der IG Metall zufolge mehr als 93 000 Beschäftigte in Baden-Württemberg beteiligt haben. Am Dienstag nahmen 25 700 Menschen an Protesten im Südwesten teil, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Die IG Metall fordert in dem bundesweiten Tarifkonflikt acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. In Deutschland sind fast vier Millionen Menschen in der Branche beschäftigt. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hatte - wie die Verbände in anderen Tarifgebieten - eine Einmalzahlung von 3000 Euro und eine unbezifferte Erhöhung der Gehaltstabellen bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten./cjo/DP/he