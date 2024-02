Metallis Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Metallis hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -64 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -42,45 Prozent darstellt. Dies zeigt, dass Metallis im Branchenvergleich schlechter abschneidet. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -21,55 Prozent im letzten Jahr, und Metallis lag um 42,45 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren insgesamt an einem Tag größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen Metallis diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metallis bei 962,57, was über dem Branchendurchschnitt von 190 Prozent liegt. Für die Branche "Metalle und Bergbau" beträgt der Wert 331,73. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Aktie von Metallis überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Metallis-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.