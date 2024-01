Metallis Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Metallis eine Performance von -64 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -53,32 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Metallis mit einer mittleren Rendite von -10,68 Prozent um 53,32 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Metallis-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Selbst der RSI auf 25-Tage Basis (37,5) bestätigt diese Einschätzung und führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für Metallis.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Metallis-Aktie größtenteils positiv sind. Dies führt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Metallis mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.