Metallis Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten Wochen gab es beim Stimmungsbild von Metallis keine wesentlichen Veränderungen. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien in Bezug auf das Unternehmen festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Metallis daher für diese Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Metallis derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,57 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, erhält Metallis eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Metallis-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Metallis-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,06 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag hingegen bei 0,045 CAD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs hingegen über diesem Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Metallis für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.