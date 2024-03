Metallic Minerals im Check!

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Metallic Minerals in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Metallic Minerals wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Metallic Minerals mit einer Rendite von 17,39 Prozent mehr als 36 Prozent darüber. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -19,06 Prozent. Auch hier liegt Metallic Minerals mit 36,45 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Metallic Minerals liegt derzeit bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25-Wert, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, liegt bei 43, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Metallic Minerals beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,48 %. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.