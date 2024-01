Metallic Minerals Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI von Metallic Minerals liegt bei 37,5, was zu einer neutralen Einstufung führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 53,85, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung von Metallic Minerals ergab sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Metallic Minerals war ebenfalls negativ, wodurch die langfristige Stimmung als "schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Metallic Minerals eine Rendite von 34,04 Prozent erzielt, was mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -10,58 Prozent aufweist, übertrifft Metallic Minerals diese um 44,62 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Metallic Minerals mit 0 Prozent 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die "Metalle und Bergbau"-Branche eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "schlechte" Bewertung.