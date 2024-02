Metallic Minerals Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Sentiment und der Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie sind auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, von Bedeutung. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Metallic Minerals folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz war üblich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt erhält Metallic Minerals daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Metallic Minerals überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Metallic Minerals aktuell bei 0,34 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 0,26 CAD aus dem Handel ging. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Signal bewertet.

Die Dividendenrendite für Metallic Minerals beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.