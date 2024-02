Metalla Royalty and Streaming Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für eine Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Metalla Royalty & Streaming heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Metalla Royalty & Streaming überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,66, was bedeutet, dass Metalla Royalty & Streaming hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Metalla Royalty & Streaming-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Metalla Royalty & Streaming in den Sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Metalla Royalty & Streaming wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Metalla Royalty & Streaming derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 4,78 CAD, womit der Kurs der Aktie (3,23 CAD) um -32,43 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,92 CAD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -17,6 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Ein Blick auf die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Metalla Royalty & Streaming. Es gab insgesamt acht positive und sechs negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Metalla Royalty & Streaming daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Metalla Royalty & Streaming von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.