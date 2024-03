Metalla Royalty and Streaming Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmung unter den Anlegern im Hinblick auf Metalla Royalty & Streaming war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein technischer Indikator, deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 27, was zu der "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,02, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,62 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,93 CAD, was eine negative Entwicklung von 14,94 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes zugeschrieben.