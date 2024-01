Metall Zug Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Metall Zug war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Metall Zug bei 1556,95 CHF liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1495 CHF liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -3,98 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1414,8 CHF, was einen Abstand von +5,67 Prozent bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Metall Zug in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,13 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 2,6 Prozent, was eine Underperformance von -29,74 Prozent bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,84 Prozent, während Metall Zug um 29,97 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.