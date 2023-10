Metall Zug Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Für die Aktie Metall Zug stehen per 30.10.2023, 20:17 Uhr 1260 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Metall Zug zählt zum Segment "Haushaltsgeräte".

Die Aussichten für Metall Zug haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Metall Zug beträgt das aktuelle KGV 4,69. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" haben im Durchschnitt ein KGV von 51,83. Metall Zug ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Metall Zug liegt mit einer Dividendenrendite von 2,29 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat einen Wert von 2,18, wodurch sich eine Differenz von +0,11 Prozent zur Metall Zug-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Metall Zug auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Metall Zug zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Metall Zug bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".