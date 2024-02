Metall Zug Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Metall Zug hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,83 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 1,3 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Metall Zug eine Underperformance von -31,13 Prozent verzeichnet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,8 Prozent, und Metall Zug lag 30,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Metall Zug-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 1499,78 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 1425 CHF liegt, was einer Abweichung von -4,99 Prozent entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1460 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,4 Prozent). Insgesamt wird Metall Zug somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Metall Zug beträgt 2,12 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat eine Dividendenrendite von 1,91 Prozent, was einer Differenz von +0,21 Prozent zur Metall Zug-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metall Zug aktuell 5,07, was 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.