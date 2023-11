Metalink Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Metalink-Aktie einen RSI-Wert von 50 auf, was auf Neutralität hindeutet. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein Wert von 100, was als Signal für eine überkaufte Situation gilt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einstufung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Metalink. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu beobachten waren.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Metalink war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen rund um den Wert waren mehrheitlich positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als gut eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Metalink-Aktie sowohl im Vergleich zu einem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich somit für die Metalink-Aktie eine eher negative Einschätzung sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.