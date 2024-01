Metalink Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Metalink-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,65 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,59 USD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -9,23 Prozent entspricht und zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,62 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,84 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Metalink liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt wird die Metalink-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen rund um Metalink zeigen überwiegend neutrale Themen, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Neutral" führt.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Metalink in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Metalink-Aktie somit auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.