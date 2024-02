Die Metalicity-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Metalicity betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 100 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Metalicity derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Metalicity weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Metalicity gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Metalicity im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,37 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,37 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und die Aktie erhält eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Metalicity diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit erhält Metalicity auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine Gesamtbewertung von "Gut".