Metalicity Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Metalicity-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Metalicity damit ein "Neutral"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Metalicity in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso deutet die Diskussionsstärke auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Metalicity derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6.14%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Metalicity-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Metalicity in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern positiv bewertet wurde. In den vergangenen Tagen wurden ebenfalls überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.