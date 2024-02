Metalicity Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Aktie von Metalicity weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" ist dies ein unrentables Investment und wird daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Metalicity liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation mit einem Wert von 46. Insgesamt erhält die Metalicity in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass Metalicity in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Stimmung rund um die Aktie von Metalicity wird auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Metalicity war negativ, wodurch die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erhält.