Metalex Ventures Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Metalex Ventures wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 20,81, was einem Abstand von 94 Prozent zum Branchen-KGV von 321,63 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Metalex Ventures sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 0 Punkte und der 25-Tage-RSI ebenfalls 0 Punkte. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Metalex Ventures derzeit bei 0,03 CAD liegt, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 0,02 CAD, was einem Abstand von +50 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Metalex Ventures.