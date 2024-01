Metal Sky Acquisitionration Ordinaryes Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Metal Sky Star Acquisition Corp":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Metal Sky Star Acquisition von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage lässt sich die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Metal Sky Star Acquisition-Aktie für die letzten 200 Handelstage (10,75 USD) aktuell um +1,77 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,94 USD) ab. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,93 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,09 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Metal Sky Star Acquisition-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Metal Sky Star Acquisition als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert von 50 und der RSI25-Wert von 54,84 führen zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Metal Sky Star Acquisition eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb eine Bewertung von "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.