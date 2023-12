Metal Hawk Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Metal Hawk durchsucht und festgestellt, dass diese größtenteils positiv waren. Zudem wurde in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positiv über Metal Hawk gesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Metal Hawk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,13 AUD weicht somit um +8,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Allerdings beträgt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen 0,15 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -13,33 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Metal Hawk.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Metal Hawk liegt aktuell bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI für die letzten 25 Tage zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating für Metal Hawk.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz wird die Stimmung rund um Aktien anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum bewertet. Für Metal Hawk ergibt sich dabei eine "Neutral"-Bewertung, da die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität zeigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Metal Hawk bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls mit "Neutral" bewertet.