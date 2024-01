Metal Hawk Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Metal Hawk-Aktie betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell hat die Metal Hawk einen RSI-Wert von 33,33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 82, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Metal Hawk in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen zeigen die Äußerungen und Meinungen keine klare Tendenz, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Metal Hawk-Aktie ein Durchschnitt von 0,12 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.135 AUD (+12,5 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,15 AUD, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10 Prozent) liegt. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Rating für die Metal Hawk-Aktie, und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Metal Hawk hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Metal Hawk in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".