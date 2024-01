Metal Bank Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI der Metal Bank liegt bei 66,67, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 57,58 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen über die Metal Bank in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass sowohl positive als auch negative Ausschläge fehlen. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird die Metal Bank als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über die Metal Bank in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Insgesamt wurde über die Metal Bank nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs der Metal Bank-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,028 AUD, was einem Unterschied von -6,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Metal Bank-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich daraus, dass die Aktie der Metal Bank in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, das Sentiment und die technische Analyse als "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet wird.