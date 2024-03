Metair Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Metair Investments. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Metair Investments bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,79 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metair Investments liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Metair Investments liegt bei 14,29, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.