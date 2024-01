Metair Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Metair Investments beträgt das aktuelle KGV 10. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" haben im Durchschnitt ein KGV von 20. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Metair Investments daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Metair Investments eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Metair Investments momentan unter dem Branchendurchschnitt von 3.82%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der Kategorie Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Metair Investments in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich auch in der Kategorie Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.