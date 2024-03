Metair Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Dividendenrendite für Metair Investments beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs steht. Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 0,89 Prozent, was nur knapp unter dem Mittelwert liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik als "Neutral".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Metair Investments war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 87,5 Punkten, was bedeutet, dass die Metair Investments-Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 71,08, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Metair Investments in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Metair Investments daher eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.