Metair Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Metair Investments. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Was die Dividende betrifft, so weist Metair Investments derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,69 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Metair Investments auf 0,82 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,645 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -21,34 % und zur Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit einem Abstand von -12,84 % bei einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird daher die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Metair Investments liegt bei 31,58, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Neutral".