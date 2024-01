Metacon Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie Anleger festgestellt haben. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen rote Signale, was auf das Fehlen positiver Diskussionen hinweist. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Es wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Metacon diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich das Sentiment und der Buzz rund um Metacon beobachten. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden ausgewertet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Metacon führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Metacon-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,95 SEK, während der letzte Schlusskurs (0,755 SEK) deutlich darunter liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,83 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs. Insgesamt wird Metacon auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.