Mit Meta wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Durch die Normierung des Verhältnisses von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage für den RSI25) kann der RSI verwendet werden. Der RSI von Pathward beträgt 80,67, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pathward einen aktuellen Wert von 8,16 auf, was 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses in der Branche hat Pathward in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 2,07 Prozent, was zu einer Outperformance von +11,95 Prozent für Pathward führt. Im "Finanzen"-Sektor lag Pathward 3,41 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass Pathward eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht".