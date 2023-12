Meta plant europaweiten Launch von Messaging-App Threads im Dezember

Laut Medienberichten plant Meta, den Facebook-Kurznachrichtendienst Threads noch im Dezember auch in der EU zu starten.

Laut einem Zeitungsbericht plant der Facebook-Konzern Meta noch in diesem Monat die Einführung seines Kurznachrichtendienstes Threads in der Europäischen Union. Die Plattform wird dabei auch eine Funktion anbieten, die es Nutzern erlaubt, Beiträge zu lesen, aber keine eigenen Posts zu verfassen. Dies berichten informierte Quellen dem "Wall Street Journal" am Donnerstag. Threads ist eine Alternative zur Social-Media-Plattform X von Elon Musk, die früher als Twitter bekannt war.

Bereits im Juli startete Meta Threads, jedoch ohne die Europäische Union. Als Begründung nannte das Unternehmen rechtliche Unklarheiten bezüglich "neuer digitaler Gesetze". Beobachter vermuten, hiermit seien vermutlich das Doppelpaket Digital Services Act (DSA) und Digital Markets Act (DMA) gemeint - insbesondere die automatische Verknüpfung von Nutzerdaten von Instagram und Threads könnte für Meta Probleme mit sich bringen.

Seit Musk Twitter kaufte und in X umbenannte, gehen laut Marktforschern die Nutzerzahlen der Plattform zurück. Mehrere Konkurrenten sehen hier die Chance, mit Alternativen an die einstige Bedeutung von Twitter anzuknüpfen. Als besonders aussichtsreicher Kandidat gilt dabei Threads, da der Dienst auf Metas Foto- und Video-Plattform Instagram basiert und somit bereits mit Hunderten von Millionen von Nutzer*innen verbunden ist.

Im Oktober verkündete Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg, dass Threads bereits 100 Millionen monatlich aktive Nutzer*innen habe. Der Dienst knackte innerhalb weniger Tage nach dem Start im Juli die 100-Millionen-Marke bei Anmeldungen, doch danach sank die Aktivität der Nutzer*innen wieder. Trotzdem zeigt sich Zuckerberg überzeugt, dass Threads in einigen Jahren eine Milliarde Nutzer*innen haben könnte.

Bereits im Oktober kündigte Instagram-Chef Adam Mosseri an, dass Threads in wenigen Monaten schließlich auch in der EU verfügbar sein könnte. Die Aktie von Meta gewinnt vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,7 Prozent auf 327,21 US-Dollar.

