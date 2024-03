Meta plant Wechsel bei Daten-Tool: Zugang für Reporter stark eingeschränkt

CrowdTangle entlarvt: Wie Facebook und Instagram peinlich berührt durch Aufdeckung von Verschwörungstheorien und viralen Inhalten werden.

Meta Platforms hat angekündigt, CrowdTangle, ein langjährig genutztes Datenwerkzeug von akademischen Forschern, Journalisten und anderen zur Überwachung der Verbreitung von Inhalten auf seinen Diensten Facebook und Instagram, in fünf Monaten stillzulegen. Das soziale Netzwerk plant, CrowdTangle durch ein neues Werkzeug zu ersetzen, die Meta Content Library, die allerdings nur akademischen und gemeinnützigen Forschern zur Verfügung stehen wird, nicht aber den meisten Nachrichtenmedien. CrowdTangle wurde weitreichend von Journalisten, Forschern und Regulierungsbehörden genutzt, um soziale Medien besser zu verstehen und die virale Verbreitung von Inhalten, einschließlich falscher Informationen und Verschwörungstheorien, zu studieren. Berichte, die auf Daten basierten, die durch das Tool generiert wurden, verursachten oft Frustration bei den Führungskräften von Meta, die das Tool in den letzten Jahren zunehmend eingeschränkt haben.

Meta hat bereits mit der Annahme von Bewerbungen für den Zugang zum neuen Tool begonnen, das sich noch in der Entwicklung befindet. Das Unternehmen behauptet, es sei eine Verbesserung gegenüber CrowdTangle, mit Funktionen, die das alte Tool nicht bot, wie die Möglichkeit, Inhalte basierend darauf zu suchen, wie weit sie verbreitet wurden, und Daten zu öffentlichen Kommentaren zu Posts zu sehen. Zwei Forscher, die frühzeitig Zugang zum neuen System erhielten, gaben eine gemischte Bewertung ab. Sie äußerten Bedenken über das Fehlen der Fähigkeit von CrowdTangle, soziale Medienaktivitäten in spezifischen geografischen Standorten zu studieren, und über den Zeitpunkt der geplanten Einstellung von CrowdTangle, insbesondere da dies die Forschung zu politischer Aktivität auf Facebook und Instagram während der US-Wahlen 2024 erheblich stören könnte.

Meta versprach, weiterhin Feedback von Forschern zu sammeln und im Laufe der Zeit neue Funktionen und Datensätze hinzuzufügen. Der größte Unterschied zu CrowdTangle wird jedoch darin bestehen, wer es nutzen kann. Akademiker und gemeinnützige Organisationen können Zugang zur Content Library beantragen, die vom Interuniversity Consortium for Political and Social Research der University of Michigan gehostet wird. Profit-Organisationen, zu denen die meisten amerikanischen Nachrichtenorganisationen gehören, sind jedoch nicht zugangsberechtigt.

Forscher haben auch über mangelnde Transparenz auf anderen sozialen Medienplattformen geklagt. Trotz der Einschränkungen seiner neuen Tools sagte Meta, dass sein neues Tool immer noch mehr Zugang zu Plattformdaten bietet als die von Konkurrenten wie TikToks und YouTubes, die Datenzugang im Allgemeinen nur Akademikern in den USA und Europa gewähren. Facebook erwarb CrowdTangle im Jahr 2016, um Nachrichtenverlagen zu helfen, die leistungsstärksten Inhalte auf Facebook und anderen sozialen Medien zu verfolgen und zu emulieren.

Das Tool erwies sich auch für Mitarbeiter im Unternehmen als nützlich, die Themen wie die Überperformance von Inhalten kleiner Verlage, die Verschwörungstheorien, Clickbait und Material, das gegen Metas Richtlinien verstieß, untersuchten. Die Nützlichkeit von CrowdTangle bei der Identifizierung des viralen Erfolgs kontroverser Inhalte auf Facebook machte es jedoch nicht immer beliebt bei der Führung von Meta. Interne Differenzen eskalierten, nachdem ein Journalist der New York Times im Jahr 2020 ein automatisiertes Twitter-Konto einrichtete, das täglich die am weitesten verbreiteten Links auf Facebook auflistete, was den Erfolg konservativer politischer Verleger auf der Plattform hervorhob. Meta löste letztendlich das Team auf, das CrowdTangle im Sommer 2021 betreute, und plante Anfang 2022, es vollständig stillzulegen, hielt jedoch inne, bis ein Ersatz im Zuge des Digital Services Act, einem europäischen Gesetz, das Transparenzanforderungen für große Internetplattformen enthält, entwickelt werden konnte.

Nachricht im Orginal