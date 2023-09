Meta Unternehmen Quartalsbilanz: Analysten erwarten starken Umsatzanstieg trotz aktueller Aktienschwäche

Meta Unternehmen, mit Sitz in Sioux Falls, Vereinigte Staaten, wird in 53 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Analysten prognostizieren einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Die Meta Aktie verzeichnete in den letzten 30 Tagen eine negative Entwicklung von -4,56%.

Für das laufende Jahr erwarten die Analysten einen Umsatzanstieg von +18,98 Mio. Prozent und einen Gewinnrückgang um -1,46 Prozent auf 140,13 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 3,76 EUR liegen.

Die Auswirkungen auf den Aktienkurs werden von den Analysten positiv eingeschätzt. Auf Sicht von 12 Monaten wird ein Kursziel von 57,98 EUR erwartet (+28,22% Rendite). Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend ohne Unterstützung durch den Gleitenden...