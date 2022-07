Meta Platforms: Nach den Zahlen - droht jetzt der nächste Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Zu den schwächsten Performern in den Benchmark-Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 zählten am Donnerstag die Papiere des Facebook-Konzerns Meta Platforms. Das Unternehmen hatte am Mittwochabend nach Börsenschluss seine Bücher geöffnet und über die Zahlen zum abgelaufenen Quartal berichtet. Wie das Unternehmen mitteilte, gingen die Umsätze leicht um ein Prozent auf 28,8 Mrd. Dollar zurück. Es handelte sich um den… Hier weiterlesen