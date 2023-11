Meta Platforms Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnprognose verspricht starkes Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

In weniger als drei Monaten wird das Unternehmen Meta Platforms seinen Aktionären die Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Spannend wird es vor allem, wie sich Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr entwickeln werden.

Derzeit liegt die Marktkapitalisierung von Meta Platforms bei beeindruckenden 711,54 Mrd. EUR. Die Aktionäre sowie Marktanalysten sind gespannt auf die neuen Quartalsergebnisse. Aktuellen Datenanalysen zufolge erwarten Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Meta Platforms einen Umsatz von 29,63 Mrd. EUR, nun wird ein Wachstum um +91,31 Prozent auf 56,68 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +308,02% auf 17,48 Mrd. EUR steigen.

Die Analysten sind optimistisch und prognostizieren auch für das kommende Jahr eine positive Entwicklung der Geschäftszahlen von Meta Platforms. Auf Jahressicht wird ein Anstieg des Umsatzes um +91,31 Prozent und des Gewinns um +308,02 Prozent auf insgesamt beachtliche 85,81 Mrd. EUR erwartet. Damit würde der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr (21,03 Mrd.

Die bisherige Kursentwicklung der Meta Platforms Aktie lässt die Aktionäre bereits jetzt reagieren: In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +5,16% verändert.

Analysten bewerten die Aussichten für den Aktienkurs von Meta Platforms auf Sicht von 12 Monaten positiv. Sie prognostizieren einen Zielkurs von 334,49 EUR, was auf Basis des aktuellen Kurses einem Gewinn von +8,95% entspricht. Anleger könnten somit innerhalb eines Jahres einen profitablen Zuwachs verzeichnen.

Auch die Charttechnik signalisiert eine positive Entwicklung des Meta Platforms Kurses. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage zeigt keinen nennenswerten Widerstand auf.

Die Quartalszahlen werden also mit Spannung erwartet und es bleibt abzuwarten, ob sich die Prognosen der Analysten bestätigen werden. Aktionäre dürften gespannt sein, wie sich ihre Investments weiterentwickeln und ob Meta Platforms auch in Zukunft an Erfolg zulegen kann.

