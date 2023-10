Meta Platforms Quartalsprognose: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg beflügelt Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

In genau 111 Tagen wird das Unternehmen Meta Platforms, mit Sitz in Menlo Park, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. An welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können sich die Aktionäre orientieren? Und wie entwickelt sich die Meta Platforms Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 111 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Meta Platforms Aktie. Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens beachtliche 732,24 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Analysen zufolge wird mit einem starken Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal gerechnet. Im vierten Quartal 2022 erzielte Meta Platforms einen Umsatz von 30,49 Mrd. EUR – nun wird ein Sprung von +102,36 Prozent auf 61,70 Mrd. EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll deutlich steigen...