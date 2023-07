Meta Platforms Quartalsbilanz in 97 Tagen: Erwartete Wachstum und Auswirkungen auf den Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Am 97. Tag wird das Unternehmen Meta Platforms, mit Sitz in Menlo Park, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Meta Platforms Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 97 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Meta Platforms Aktie. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 705,03 Mrd. EUR und viele Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Meta Platforms einen Umsatz von 24,68 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass sich dieser um +12,40% auf 27,75 Mrd. EUR erhöht. Auch der...