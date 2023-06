Meta Platforms: Potenzielles Kurswachstum von +3,35% auf Kursziel von 253,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Meta Platforms derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 253,65 EUR und bietet Investoren ein potenzielles Wachstumspotenzial von +3,35%, wenn die Schätzungen zutreffen.

• Meta Platforms stieg am 31.05.2023 um +0,35%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,16

• Überwiegende Mehrheit (76,79%) der Analysten empfiehlt den Kauf der Aktie

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Meta Platforms an der Börse um +0,35% zu und summierte damit für fünf Handelstage eine positive Performance von insgesamt +5,71%. Die Meinung des Marktes scheint in dieser Hinsicht optimistisch zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 253,65 EUR. Davon sind durchschnittlich alle Bankanalysten überzeugt. Allerdings teilen nicht alle Experten diese...