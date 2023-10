Meta Platforms: Kursziel von 343,69 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms hat gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +3,49% verzeichnet. In der vergangenen Woche lag die Steigerung bei insgesamt +2,81%, was auf eine optimistische Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für Meta Platforms liegt nach Einschätzung von Bankanalysten aktuell bei 343,69 EUR. Dies würde ein Potenzial für Investoren von +15,37% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und es gibt unterschiedliche Rating-Einstufungen.

38 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 11 sind ebenfalls optimistisch eingestellt mit einem “Kauf”-Rating. Sechs Experten bewerten die Aktie neutral als “halten” und nur zwei Analysten raten zum Verkauf.

Insgesamt ist damit eine positive Stimmung unter den meisten Analysten zu verzeichnen (85,96%). Auch das Guru-Rating bleibt...