Meta Platforms: Kursziel von 336,05 EUR laut Analysten

Nach Ansicht von Experten ist die Aktie von Meta Platforms derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 336,05 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von +26,81% entspricht.

• Am 28.08.2023 lag die Aktienentwicklung bei +0,33%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,47

• Von insgesamt 37 Analysten sehen 85,96% die Aktie als starken Kauf oder kaufenswert

Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine Gesamtperformance des Unternehmens auf dem Markt von -0,40%. Die Stimmung am Finanzmarkt scheint derzeit neutral zu sein. Dennoch halten sich viele Bankanalysten an ihre mittelfristige Prognose und setzen das Kurspotenzial hoch an.

Während einige Analysten die Einschätzung teilen und einen positiven Trend vermuten lassen (+85%), gibt es auch Stimmen mit anderer Meinung. Insgesamt bewerten jedoch nur zwei Analysatoren das...