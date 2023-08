Meta Platforms: Kursziel von 268,94 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms hat am Finanzmarkt gestern eine negative Kursentwicklung von -0,26% verzeichnet. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen neutralen Trend mit einem Plus von +0,45%. Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel bei 268,94 EUR und bietet somit ein Potential für Investoren in Höhe von -6,13%.

• Meta Platforms: Am 08.08.2023 mit -0,26%

• Das Kursziel von Meta Platforms beträgt aktuell 268,94 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,23

32 Bankanalysten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere zwölf setzen auf optimistische Tendenzen (“Kauf”). Neun Experten sprechen sich für “halten” aus und zwei Analysten empfehlen sogar den Verkauf der Aktie. Somit sind insgesamt mehr als drei Viertel (77,19%) der Meinung, dass sich ein Investment lohnt.

Das bewährte Trend-Indikator...