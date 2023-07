Meta Platforms: Kursziel von 264,08 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Nach Ansicht der Experten ist die Aktie von Meta Platforms momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen beträgt 264,08 EUR und liegt somit -4,92% vom aktuellen Wert entfernt.

• Am 20.07.2023 sank der Marktanteil um -1,35%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,23

• Laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 264,08 EUR

Meta Platforms verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Abnahme von -1,35%. Über fünf Handelstage hinweg errechnet sich jedoch ein positives Ergebnis in Höhe von +0,93%. Der aktuelle Trend scheint also neutral zu sein.

Obwohl dies eine unerwartete Entwicklung für einige Bankanalysten darstellt, sind sie dennoch im Durchschnitt davon überzeugt, dass das Unternehmen auf mittlere Sicht auf einen Wert von 264,08 EUR ansteigen wird. Dies...