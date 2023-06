Meta Platforms: Kursziel von 248,85 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,33% erreicht und ist gestern um -0,05% gesunken. Trotzdem sehen Analysten großes Potenzial in dem Unternehmen.

• Meta Platforms sank am 23.06.2023 um -0,05%

• Kursziel von 248,85 EUR für die Aktie prognostiziert

• Guru-Rating bleibt bei stabilen 4,16

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Meta Platforms bei 248,85 EUR. Dies würde Investoren einen möglichen Gewinn von -4,38% ermöglichen. Dabei sind sich Bankanalysten uneinig über die Zukunftsaussichten der Aktie.

Laut Meinungen von insgesamt 30 Analysten gilt die Aktie als starker Kaufempfehlung; weitere13 Experten bewerten sie optimistisch als “Kauf”. Acht Experten raten zur Neutralität mit einem “Halten”-Rating und nur zwei Analysten schlagen einen Verkauf vor....