Meta Platforms: Kursziel von 248,85 EUR prognostiziert

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Meta Platforms derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 248,85 EUR und bietet Investoren eine Renditechance in Höhe von -3,11%. Am vergangenen Handelstag verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um -0,29%, während es in den letzten fünf Tagen zu einem Anstieg um +3,67% kam.

Eine Umfrage unter 30 Analysten ergibt ein positives Bild für Meta Platforms. Der Großteil sieht die Aktie als starken Kauf an (76,79%). Lediglich drei Experten empfehlen einen Verkauf. Die Bewertung “Kauf” wird auch vom Guru-Rating mit dem Wert 4,16 gestützt.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Obwohl sich der Markt optimistisch zeigt und einige Bankanalysten Ertragspotenzial sehen, teilen nicht alle diese Einschätzung hinsichtlich des wahrscheinlichen Erfolgs des Unternehmens auf lange...