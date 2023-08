Meta Platforms: Kursziel bleibt bei 268,94 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Kursentwicklung hingelegt und am gestrigen Tag mit einem Plus von +0,78% abgeschlossen. Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 268,94 EUR liegt.

• Meta Platforms legte in den vergangenen fünf Handelstagen um +0,60% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 268,94 EUR

• Die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf

Durchschnittlich gehen Bankanalysten davon aus, dass sich ein Investment in Meta Platforms langfristig lohnt. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 268,94 EUR und bietet Anlegern damit ein Potenzial von -5,93%. Von insgesamt 55 Experteneinschätzungen empfehlen dabei die meisten Analysten (44) die Aktie zum Kauf oder sehen sie zumindest als einen starken Kauf an. Insgesamt bewerten...