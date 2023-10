Meta Platforms: Kursziel bei 344,34 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt bescherte Meta Platforms eine Steigerung von +1,07%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage führten zu einem Plus von insgesamt +1,49%, was auf einen optimistischen Markt schließen lässt. Doch auch die Meinungen der Bankanalysten fallen positiv aus.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt derzeit bei 344,34 EUR und damit um +19,94% über dem aktuellen Wert. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

38 Experten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 11 bewerten sie als “Kauf”. Sechs Experten geben das Rating “halten” und zwei sehen die Aktie als Verkauf an. Somit sind knapp +86% aller Analysten noch immer optimistisch.

Zum Abschluss kann das Guru-Rating ergänzend hinzugefügt werden – es bleibt mit einer...