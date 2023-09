Meta Platforms: Kursziel bei 343,98 EUR - Analysten optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms verlor gestern am Finanzmarkt -1,23% an Wert. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Minus insgesamt -0,21%. Der Markt zeigt sich trotzdem neutral.

Laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Meta Platforms aktuell bei 343,98 EUR. Das bedeutet ein Potential von +21,22% für Investoren. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach der jüngsten Entwicklung mit neutralem Trend.

38 Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 11 sehen sie immerhin positiv genug für ein “Kauf”-Rating. Sechs bewerten sie als “halten” und zwei sprechen eine klare Verkaufsempfehlung aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,49 unverändert positiv.

