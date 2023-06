Meta Platforms: Kursziel bei 254,22 EUR - Analysten erwarten Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms wird derzeit nicht ihrem eigentlichen Wert gerecht, so die Einschätzungen von Experten. Das Kursziel liegt bei 254,22 EUR und somit um -0,12% über dem aktuellen Kurs.

• Meta Platforms mit stabilen Guru-Rating von 4,16

• Am 02.06.2023 gab es eine kurzfristige Veränderung des Aktienkurses um 0%

• Positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen (+4,03%)

Die gestrige Handelssitzung bescherte Meta Platforms zwar keine signifikanten Veränderungen (-0%), doch insgesamt konnte das Unternehmen in den vergangenen fünf Tagen ein Plus von +4,03% verbuchen und damit ein positives Signal an den Markt aussenden.

Obwohl einige Analysten diese Performance erwartet haben könnten – insbesondere im Hinblick auf das durchschnittliche mittelfristige Kursziel bei 254,22 EUR – besteht weiterhin Optimismus am...