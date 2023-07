Meta Platforms: Kurspotenzial vorhanden - Kursziel bei 250,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms hat am gestrigen Handelstag einen Anstieg von +1,53% verzeichnet. Innerhalb einer vollständigen Handelswoche konnten Investoren somit ein Plus von +6,16% verbuchen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ positiv zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 250,30 EUR. Dies entspricht einem Renditepotenzial in Höhe von -8,90%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen insgesamt 43 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Lediglich zwei Experten sprechen sich für den Verkauf aus und drei sind sogar der Meinung, dass ein sofortiger Verkauf notwendig sei.

Das Guru-Rating für Meta Platforms ist nun auf 4,16 gestiegen (vorher: “Guru-Rating ALT”).

Ein starkes Kaufsignal bleibt also...