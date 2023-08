Meta Platforms: Bankanalysten sehen Kursziel bei 268,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Die Aktie von Meta Platforms verliert am Finanzmarkt an Wert und liegt auf Wochensicht bei -4,71%. Die meisten der 32 befragten Analysten halten jedoch weiterhin an ihrer positiven Einschätzung fest.

Das mittelfristige Kursziel für Meta Platforms wird durchschnittlich mit 268,74 EUR angegeben. Damit ergibt sich aktuell ein potenzielles Kursrisiko von -1,74% gegenüber dem aktuellen Marktpreis. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,23.

Trotz des schwachen Trends setzen die meisten Analysten auf einen Kauf der Aktie (77,19%). Nur wenige Experten bewerten sie als “halten” oder “verkaufen”.