Meta Platforms: Analysten sind optimistisch mit einem Kursziel von 336,78 EUR

Am gestrigen Handelstag hat Meta Platforms am Finanzmarkt eine leichte Abwertung von -0,23% erfahren. In der letzten Woche ist die Aktie um -0,77% gesunken und zeigt damit einen neutralen Trend. Trotz dessen scheinen Bankanalysten davon überzeugt zu sein, dass das aktuelle Kursziel bei 336,78 EUR liegt und somit ein mögliches Aufwärtspotenzial in Höhe von +22,84% besteht.

Aktuell gibt es insgesamt 37 Kaufempfehlungen sowie weitere zwölf Bewertungen als “Kauf”. Sechs Analysten haben sich für eine neutrale Einschätzung entschieden und zwei Experten empfehlen den Verkauf der Aktie. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,47.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktionäre können aufgrund des hohen Anteils an optimistischen Analysteneinschätzungen in Höhe von +85,96 % weiterhin positiv auf die Entwicklung der Meta...